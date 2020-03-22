روبي يصف حركة المرور بدل التعليق على المباريات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خلال فترة تفشي فيروس كورونا المستجد، يحاول المعلقون الرياضيون إلهاء أنفسهم على طريقتهم الخاصة: يقوم الألماني روبي هونكه بتسلية متابعيه بالتعليق المباشر على حركة المرور على مفرق الطرق تحت نافذته في كولن!

يقول معلق قناة «آ أر دي» البالغ 36 عاماً متحمساً في أحد فيديوهاته على مواقع التواصل الاجتماعي «درّاج، دون أي ضغط عليه، ماذا يفعل؟ يمر ببساطة، في الأمتار الثلاثين الأخيرة من شارع نويسر، ولا أحد يتقدم لمراقبته، هذا جريء، حركة جميلة».

يرتجل هونكه دون حسابات «أحد المشاة... يستمر في التقدم، ماذا سيفعل؟ ويعبر، يعبر وهذا جميل لأن الضوء أخضر».

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فيديوهات عدة عرضها المعلق في حسابه على تويتر، حظي أحدها بأكثر من 100 ألف مشاهدة.

ويرغب المعلق الشاب بالاستمرار في تلبية رغبات متابعيه وحتى التعليق على أمور أخرى غير حركة المرور أمام منزله «سأعلق على أي شيء، على سبيل المثال عندما تضع زوجتي الماكياج».

وقررت رابطة الدوري الألماني الاثنين إرجاء مباريات الدرجتين الأولى والثانية حتى الثاني من إبريل/‏ نيسان المقبل على الأقل، بسبب تفشي فيروس «كوفيد-19».