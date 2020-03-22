لماذا تتمسك الأولمبية الدولية بإقامــة الــدورة فـي موعدها؟

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لا تزال اللجنة الأولمبية الدولية تعتزم إقامة أولمبياد طوكيو الصيفي 2020 في موعده، على رغم الدعوات المتزايدة لتأجيله بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وبينما فرض تفشي فيروس «كوفيد-19» الذي تسبب بأكثر من 11ألف وفاة حول العالم، شللاً رياضيا شبه كامل ، تؤكد اللجنة الأولمبية والمسؤولون اليابانيون أن التحضيرات تتواصل لإقامة الدورة في موعدها.

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واعتبر رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ أن الأشهر الأربعة التي لا تزال تفصل عن موعد انطلاق الألعاب، تبرر عدم اتخاذ أي قرارنهائي.

واختيرت طوكيو للاستضافة منذ العام 2013، وقد رصدت ميزانية للألعاب تقدر بنحو 12 مليار دولار.

وترى ناتالي نينون-زيمرمان، مديرة وكالة التسويق الرياضي في باريس، أن «تأجيل الألعاب أو إلغاءها يحمل رمزية كبيرة».