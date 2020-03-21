شكرا لقرائتكم خبر عن محمود متولى يواصل تدريباته تحت شعار "اعقلها وتوكل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل محمود متولى مدافع النادى الأهلى تدريباته الانفرادية للحفاظ على لياقته البدنية، فى ظل توقف النشاط الرياضى فى مصر، بقرار من رئاسة الوزراء بهدف الحد من انتشار وباء كورونا العالمى.

ونشر متولى صوراً عبر حسابه الشخصى على إنستجرام خلال قيامه ببعض التدريبات وعلق عليها: اعقلها_وتوكل فالتوكل مرهون بالأخذ بالأسباب والسعيّ يجب أن يسبقه وعيّ.

وكان النادي الأهلي قد منح لاعبيه راحة سلبية في ظل غموض الموقف وعدم الترعب على إمكانية استئناف المسابقة من عدمه حتى الآن، وهو ما ستسفر عنه الأيام القادمة.



لاعب القلعة الحمراء



متولي لاعب الأهلي

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محمود متولي لاعب الاهلي



محمود متولي مدافع الأهلي



محمود متولي

على صعيد آخر يستعيد الأهلى جهود على معلول لاعب الفريق فى التدريبات المقبلة بعدما تماثل اللاعب للشفاء تماماً من الإصابة التى لحقت به مؤخراً بكدمة فى العضلة الأمامية وبات الظهير الدولى التونسى جاهزاً للمشاركة فى التدريبات الجماعية.

حصل فريق الأهلى على راحة من التدريبات لمدة ستة أيام تنتهى بعد غد بسبب توقف الدورى على خلفية انتشار فيروس كورونا، ومن المقرر أن يستأنف الأهلى تدريباته بعد غد الأحد وفقاً للبرنامج الذى سبق وأعلنه الجهاز الفني للفريق بقيادة رينيه فايلر.

تعرض على معلول للإصابة بكدمة فى العضلة الأمامية خلال مباراة صن داونز الجنوب أفريقى بملعب الأخير قبل أسبوعين تقريباً بجنوب أفريقيا فى بطولة أفريقيا وغاب بسببها عن مباراة سموحة الأربعاء قبل الماضى بالدورى. وأدى على معلول برنامج تأهيلي قبل حصول الفريق على راحة 6 أيام ليُعلن جاهزيته للمشاركة في التدريبات الجماعية حال استئناف التدريبات بعد غد بشكل رسمى.

كانت الصفحة الرسمية للنادي الاهلي قد نشرت عبر انستجرام فيديو لنجمها علي معلول ظهر خلال متضامنا مع حملة تنطيق المناديل التى أطلقها مشاهير الساحرة المستديرة لتوعية المواطنين بمخاطر فيروس كورونا القاتل قررت إدارة النادي الأهلي إغلاق أبواب المقر الرئيسي بالجزيرة وفرعي مدينة نصر والشيخ زايد يوميًا في الثامنة مساء، بالإضافة إلى تقليص عدد ساعات العمل اليومية بالنسبة للعاملين به إلى خمس ساعات..جاء قرار إدارة النادي تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي إلى فيروس كورونا، وحفاظًا على السلامة العامة للجميع داخل أسرة الأهلي، وفقًا لما صرح به العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي.