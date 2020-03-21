سوبر كورة.. 5 ملايين جنيه تمنع الزمالك من الاستثناءات فى تعديل عقود اللاعبين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع مسئولو الزمالك بعض الشروط الخاصة بتعديل عقد أى لاعب بالفريق عقب قرار مجلس إدارة النادى الأبيض بتعديل عقد حازم إمام، الظهير الأيمن للفريق، بعد تمديد عقود محمود علاء مدافع الفريق مع زيادة القيمة المالية التى يحصل عليها اللاعب سنويا.

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وقرر مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، مد فترة غلق النادى لمدة أسبوع آخر يبدأ من اليوم الجمعة قابل للتجديد، وذلك أمام استقبال الأعضاء حرصا على صحة الجميع داخل قلعة ميت عقبة ويأتى قرار مجلس إدارة الزمالك فى إطار الإجراءات الاحترازية والتزاما بتوصيات مجلس الوزراء لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وتخفيفا للاختلاط بين الأعضاء للحفاظ على صحتهم، كما قرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، مد فترة الراحة السلبية للفريق إلى أسبوع آخر، بعدما كانت ستنتهى تلك راحة الفريق اليوم، السبت، عقب توقف النشاط الرياضى فى مصر لمدة 15 يوما. كما قرر مجلس الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، أن يصرف لاعبو الزمالك مستحقات العقود والمكافآت الخاصة بهم غدا، الأحد، جاء ذلك بعد تعليق النشاط الرياضى فى مصر لمدة 15 يومًا، ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشى فيروس كورونا المستجد. Advertisements

واستقر مسؤولو الزمالك على عرض جهود الثلاثى أحمد رفعت ورزاق سيسيه وأحمد فتوح لاعبى الفريق المعارين، على الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الأبيض، من أجل حسم إمكانية عودتهم فى الموسم المقبل من عدمه.

وتنتهى إعارة رفعت وسيسيه من الزمالك إلى الاتحاد السكندرى فى نهاية الموسم الحالى ونفس الأمر بالنسبة إلى إعارة الظهير أحمد فتوح التى تنتهى بنهاية الموسم الحالى بعد إعارته إلى سموحة لمدة موسم ونصف.

ويترقب مسؤولو الزمالك، موقف النشاط الرياضى فى مصر، بعد تعليقه لمدة 15 يوما فى الإجراءات الاحترازية تجنبا لانتشار فيروس كورونا، على أن يحسم مسؤولو النادى الأبيض عقب تحديد موقف النشاط الرياضى، الموقف، من الصفقات أو المعارين حيث يمتلك النادى الأبيض أكثر من لاعب معار فى مختلف أندية الدورى ويرغب مسؤولو النادى الأبيض فى استعادة البعض منهم.