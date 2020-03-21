شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم السبت 21 مارس 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها اتحاد الكرة يقترب من إلغاء دوريات الناشئين، الأهلى يفتح ملف شراء رمضان صبحى بعد الانتهاء من ملف التجديد.

اتحاد الكرة يقترب من إلغاء دوريات الناشئين

اقترب مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة من إلغاء دوريات الناشئين للموسم الجارى 2019 – 2020، بسبب فيروس كورونا المنتشر فى دول العالم فى الفترة الأخيرة.

الأهلى يفتح ملف شراء رمضان صبحى بعد الانتهاء من ملف التجديد

تفتح لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي ملف شراء رمضان صبحي لاعب الفريق نهائياً من هيدرسفيلد خلال الأيام القليلة المقبلة بعد الانتهاء من أزمة تجديد رباعي الفريق شريف إكرامي وأحمد فتحي ووليد سليمان وحسام عاشور من عدمه.

اتحاد الكرة يكشف حقيقة خطاب الكاف للاستفسار عن خصم مستحقات الزمالك

كشف مسئولو اتحاد الكرة حقيقة وصول خطاب من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" لمطالبة الجبلاية بعدم تأخير نادى الزمالك مستحقاته المالية التى يرسلها الكاف بعد تأهل الأبيض لنصف نهائى دورى الأبطال، وأوضح اتحاد الكرة أن الكاف لم يرسل أى خطابات فى هذا الشأن

Advertisements

الزمالك يصرف مستحقات اللاعبين الأسبوع الحالى بعد وعد منصور

قرر مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، صرف مستحقات لاعبى الفريق الأبيض، خلال الأسبوع الحالى، وذلك بعد وعد رئيس قلعة ميت عقبة للاعبين بذلك الأمر بعد المستوى الذى قدمه جميع اللاعبين خلال المرحلة الماضية والتى كان نتاجها التتويج ببطولتى السوبر المصرى والأفريقى على حساب الأهلى والترجى التونسى على الترتيب، بالإضافة إلى التأهل إلى منافسات نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا فى النسخة الجارية، بعد تخطى عقبة الترجى التونسى فى دور الثمانية للبطولة.

كاف يُخطر الأهلى بملعب نهائى دورى أبطال أفريقيا

أخطر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" النادى الأهلى بموعد وملعب نهائى بطولة دورى أبطال أفريقيا بعدما سبق وكشف الكاف عن الملعب الذى يستضيف هذا الحدث المهم.

الدولى للطائرة يعلق نشاط البطولات حتى 30 أبريل

استقر الاتحاد الدولى للكرة الطائرة على تعليق نشاطات البطولات حتى 30 أبريل المقبل للوقاية من فيروس كورونا، والحفاظ على سلامة اللاعبين، وفقا لما أكده أحمد عبد الدايم المدير التفيذى للاتحاد المصرى للعبة.

85 بندا فى لائحة اتحاد الكرة الجديدة

تضمنت اللائحة الجديدة لاتحاد الكرة، التى وصلته مؤخرا من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" 85 بندا، وتعكف اللجنة القانونية بالجبلاية على ترجمة هذه البنود قبل إرسالها للأندية تمهيدا للجمعية العمومية لاعتماد اللائحة قبل إرسالها للفيفا.