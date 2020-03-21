شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال: لست سعيدا بالجلوس فى المنزل.. لكن الصحة العامة أهم من الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال خالد جلال، المدير الفنى لنادى مصر، إنه ليس سعيدا بالجلوس فى المنزل، إلا أنه يطالب بالالتزام بها خلال التوقيت الحالى من أجل الحفاظ على الصحة العامة تجنباً لانتشار فيروس كورونا.

وتابع خالد جلال، لـ"الخليج 365"، إن قراره بالاتفاق مع إدارة نادى مصر، بتجميد تدريبات الفريق حفاظا على صحة الجميع داخل النادى فى إطار تحمل المسئولية التى تقتضى بذلك الأمر فى الوقت الحالى، خاصة أنه يرى إن الصحة العامة والحفاظ على سلامة اللاعبين وجميع العاملين فى منظومة النادى أهم من كرة القدم.

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وناشد المدير الفنى لنادى مصر، الجميع، بالالتزام فى الوقت الحالى بكل التعليمات الصادرة بشأن تجنب انتشار فيروس كورونا، مشددا أنه ليس سعيد بالجلوس فى المنزل ولكن تفضيل المصلحة العامة فى الوقت الحالى أفضل من النظر إلى أية أمور أخرى على أن يتم انتظار القرار الخاص بالنشاط الرياضى الذى تم تعليقه لنهاية الشهر ثم تحديد بعد ذلك خريطة الاستعدادات الخاصة بالفريق.

وأعلن نادى مصر عن تعليق تدريبات الفريق الأول وجميع فرق قطاعات الناشئين إلى يوم 15 أبريل المقبل من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا واستقر خالد جلال المدير الفني لفريق نادى مصر على منح لاعبيه راحة سلبية طوال الفترة الحالية، تنفيذا للإجراءات الصادرة الخاصة بتجنب انتشار فيروس كورونا، بعدما أصدر اتحاد الكرة بيان رسمي بتعليق النشاط الكروي لمدة 15 يوما في مصر.

وأصدرت الاتحادات الرياضية بيانا رسميا بتعليق النشاط الكروى لمدة 15 يوما فى مصر، بناءً على تعليمات مجلس الوزراء ووزارة الشباب والرياضة وبعد الاطلاع على توصيات اللجنة الطبية بالاتحاد المصرى لكرة القدم.