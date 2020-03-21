شكرا لقرائتكم خبر عن فتحى مبروك يجتمع مع مدربى قطاع الناشئين فى الأهلى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد فتحى مبروك، مدير قطاع الناشئين لكرة القدم بالنادى الأهلى اجتماعاً اليوم السبت مع مدربى القطاع والإداريين والأطباء؛ للحديث عن تطورات الفترة الحالية، فى ظل توقف النشاط الرياضى بقرار من مجلس الوزراء، لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وقال فتحى مبروك إن الاجتماع عُقد للحصول على تقارير شاملة عن كل لاعبى القطاع، وما قدموه خلال الموسم الحالى، وذلك فى ظل احتمالية عدم اكتمال الموسم الرياضى، بحيث يكون هناك تقييم فنى شامل عن جميع اللاعبين، قبل بدء الموسم المقبل.

وشدد مبروك على استمرار إيقاف كل أنشطة قطاع الناشئين حتى نهاية الشهر الحالى، ولحين صدور قرار رسمى بعودة النشاط الرياضى، مؤكداً عدم إقامة أى تدريبات، كما تم غلق الملاعب واستراحة الناشئين والجيم، مشيراً إلى أنه حال استئناف النشاط سيتم عمل فترة إعداد للاعبين في فترة تتراوح بين أسبوع و١٠ أيام ليستعيدوا لياقتهم البدنية قبل العودة للمباريات.

وأكد هشام حنفي مساعد مدير قطاع الناشئين أن المدربين يحرصون باستمرار على توجيه النصائح للاعبين بضرورة الالتزام بالتواجد في المنزل خلال الفترة الحالية؛ للحفاظ على صحتهم وصحة من حولهم، والقيام ــ قدر الإمكان ــ ببعض التدريبات البدنية الخفيفة داخل المنزل؛ للحفاظ على اللياقة البدنية.