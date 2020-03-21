بطلب من تركي آل شيخ.. ألميريا يتبرع بـ500 ألف يورو لمكافحة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ معتز عمر:

أعلن نادي ألميريا الإسباني عن تبرعه بملبغ مادي لمساعدة المدينة التي يقع فيها من أجل مكافحة فيروس كورونا.

وأشار نادي ألميريا على الصفحة الرسمية له عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أنه بناءا على طلب مالك النادي، المستشار ترك آل الشيخ، سيتم التبرع بملبغ 500 ألف يورو لمدينة ألميريا.

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وأضاف البيان أن سيتم تخصيص هذا المبلغ من أجل شراء المعدات الصحية ومواجهة فيروس كورونا المتفشي في إسبانيا في الفترة الأخيرة.

وينشط فريق ألميريا في دوري الدرجة الثانية الإسباني، ويعد من ضمن المرشحين للصعود إلى الليجا في العام المقبل، حيث يحتل المركز الثالث برصيد 50 نقطة.

يذكر أنه تم تعليق أنشطة كرة القدم في الدوري الإسباني يوم 12 مارس الماضي ولمدة أسبوعين، قبل أن تشير التقارير الصحفية الإسبانية أن مدة التعليق ستطول حتى مطلع شهر مايو.