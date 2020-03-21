إخلاء مقر الكاف في القاهرة من موظفيه

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

قال أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، إنهم طالبوا موظفي مقرهم ـ في إشاره منه للمقر الموجود في القاهرة ـ بالعمل من المنزل ضمن إجراءاتهم للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأشار رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، في تصريحات صحفية له، إلى إنه كجزء من مسؤوليتهم في الحد من انتشار فيروس كورونا تأجيل جميع المسابقات بما فيها تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021 وكأس الأمم للمحليين التي كان من المقرر إقامتها في الكاميرون أبريل القادم إلى جانب الجمعية العمومية الـ 42 لكاف.

وأتم رئيس كاف"أتفهم خيبة أمل الملايين من المشجعين الأفارقة ولكن صحة وأمن اللاعبين والمسؤولين والشركاء وبشكل أساسي الجماهير على رأس أولوياتنا".