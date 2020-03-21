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أليسون يكشف سبب تدريبه منفرداً في ميلوود

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أوضح البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى الإنجليزي، سبب توجهه إلى مقر تدريبات الفريق في ميلوود، على الرغم من إيقاف منافسات .

وكان الإتحاد الإنجليزي قرر إيقاف النشاط الرياضي حتى نهاية

أبريل المقبل، لمنع إنتشار .

وقال أليسون في تصريحات نقلتها صحيفة ميرور الإنجليزية أن ليفربول قرر بقاء اللاعبين في منازلهم بعيدًا عن

التدريبات، موضحًا إن حالته خاصة نظراً لعودته من إصابة تحتاج إلى عناية، وإنه يواصل العلاج في مقر التدريبات دون إتصال مع زملائه لأن الجميع في منازلهم.

وأشار إلى إنه يتواصل فقط مع الأخصائي ودرب حراس المرمى، عند قيامه بالتدريبات التأهيلية بعد الإصابة.

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