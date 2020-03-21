أليسون يكشف سبب تدريبه منفرداً في ميلوود

أوضح البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول الإنجليزي، سبب توجهه إلى مقر تدريبات الفريق في ميلوود، على الرغم من إيقاف منافسات الدوري الإنجليزي.
وكان الإتحاد الإنجليزي قرر إيقاف النشاط الرياضي حتى نهايةأبريل المقبل، لمنع إنتشار فيروس كورونا المستجد.
وقال أليسون في تصريحات نقلتها صحيفة ميرور الإنجليزية أن ليفربول قرر بقاء اللاعبين في منازلهم بعيدًا عنالتدريبات، موضحًا إن حالته خاصة نظراً لعودته من إصابة تحتاج إلى عناية، وإنه يواصل العلاج في مقر التدريبات دون إتصال مع زملائه لأن الجميع في منازلهم.
وأشار إلى إنه يتواصل فقط مع الأخصائي ودرب حراس المرمى، عند قيامه بالتدريبات التأهيلية بعد الإصابة.
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