فيديو.. ميسي يتدرب في العزل الصحي مع ابنه

عرضت فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم السبت، مقطع فيديو يظهر لحظة قيام النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، مهاجم نادي برشولنة الإسباني، بأداء تدريبات رياضية في منزله خلال العزل الصحي، بسبب فيروس كورونا برفقة ابنه.

ويظهر الفيديو، استخدام ميسي للأجهزة الرياضية، من أجل الحفاظ على اللياقة البدنية، تحسبا لعودة الدوري في أي

وقت .

ويقضي ليونيل ميسي وكل زملائه في برشلونة، عطلة إجبارية في منازلهم للحد من انتشار فيروس كورونا، الذي وصل إلى مستويات خطيرة في أوروبا، مما أدى إلى تأجيل كل المسابقات الرياضة.

الدخول في عزلة طوعية لم يمنع ميسي

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من تكريس معظم وقت فراغه للتدريب المكثف، ليحافظ على لياقته ورشاقته استعدادا لاستئناف الأنشطة الرياضية في إسبانيا في أي وقت.

يذكر أن رابطة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم "الليغا"، قررت في الـ12 من الشهر الجاري، تعليق كل مباريات المسابقة لمدة أسبوعين على الأقل في ظل تفشي كورونا.

ويتصدر برشلونة مسابقة "الليغا" برصيد 58 نقطة، بفارق نقطتين أمام ريال مدريد، صاحب المركز الثاني.

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