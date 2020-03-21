الكاف يوجه العاملين في مقر القاهرة للعمل من المنزل

قرر الإتحاد الافريقي لكرة القدم اليوم السبت، توجيه الموظفين بمقر الإتحاد في القاهرة للعمل من المنزل حتى نهاية الشهر الجاري، تنفيذ للإجراءات الوقائية لفيروس كورونا.

وأعلن أحمد أحمد رئيس الإتحاد الافريقي عبر رسالة نشرها موقع الكاف عن القرار قائلاً "أقدم لكم التحية من الاتحاد الأفريقي.

كانت الأيام الماضية حزينة لكرة القدم الأفريقية والعالم بأسره، بسبب الطبيعة المتطورة لفيروس كورونا في أنحاء العالم".

وواصل " كان هناك إغلاق تام في بعض الدول والاتحادات الأعضاء، وفي بعض الحالات كان هناك إغلاق جزئي،

وعلى الرغم من كوننا منظمة لكرة القدم، فإن أحد أهدافنا هو المشاركة في مكافحة الآفات التي تشكل تهديدا للقارة وللإنسانية، وفي هذا الصدد، اتخذنا قرارات رئيسية للسيطرة على انتشار الفيروس".

وكان الإتحاد الافريقي قرر إيقاف جميع مسابقات الأندية في افريقيا، والتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021، وبطولة الأمم الأفريقية للمحليين، وتم تأجيل الجمعية العمومية العادية الثانية والأربعين للكاف.