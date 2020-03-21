شاهد.. جماهير الأهلي تؤيد قرار مجلس الإدارة تجاه حسام عاشور

قام عدد كبير من جماهير النادي الأهلي بتأيد قرار مجلس الإدارة تجاه حسا عاشور الذي طالبته الإدارة بالإعتزال إم الرحيل لنادي أخر أو تحميل النادي تكلفة اللاعب لأحد الفرق الأوروبية لتأهيلة فنيًا وإداريًا من أجل توليته منصب داخل القلعة الحمراء.

وغرد العديد من جماهير الأهلي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر مؤيدين قرار مجلس الإدارة.

وقال محمد خليف: "حسام عاشور اسطورة النادي الأهلي شئنا أم أبينا لكن نحن نشجع الأهلي ولا نشجع أساطير ذهب صالح سليم ومن بعده الخطيب ذهب أبوتريكة وسيبقي الأهلي".

بينما قال أحمد إبراهيم: ماهو نشر البيان احترام لقيمة عاشور نفسه ثانيا أنتى معاصرتيش

طاهر أبوزيد وربيع ياسين وعلاء ميهوب الثلاثى كان حرفيا هما السبب فى حصول الأهلى على كأس مصر 93 وبعدها بأيام الأهلى استغنى عنهم ومعهم محمود صالح بناء على رغبة أنور سلامة مدرب الأهلى وقتها بعكس عاشور اللى برة حسابات فايلر".

بينما قال أشرف يوسف :" أرجو مراجعة تاريخ إدارات الأهلي في الماضي القريب وعقب تطبيق الإحتراف عام 90 وعدم التجديد لكل من طاهر أبو زيد ميهوب ربيع محمود صالح ثم زكريا ناصف أيمن شوقي رضا عبد العال محمد عبد

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الجليل خالد بيبو جدو عبد الفضيل وكلهم نجوم فلماذا نصف إدارة الخطيب بالذات دون غيرها بالكابوس ؟! ".

في حين قال سيد أحمد :" الأهلي فوق الجميع ...ماعدا حسام عاشور ..؟ الأهلي تعامل بمنتهي الإحترافية مع عاشور وأكرمه وأعطاه عدة خيارات تقديرا لتاريخة وليس مطلوبا أن يكون عالة علي فريق الكرة مزيدا من الوقت لتدني مستواه الفني لكبر سنه مثل غالي ومتعب وتريكة وغيرهم".

بينما نشر إيهاب درويش قائلًا :"أولا لازم نحترم وجهة نظر المدير الفنى مع قرار يتناسب مع مصلحة النادى يعنى ما ينفعش اجدد للاعب واضعه فى القايمه على حساب لاعب تانى وهو اصلا مش هيلعب ثانيا الاختيارات التى طرحت لحسام عاشور تحفظ قيمة اللاعب وعليه الاختيار مابين أن يخرج من الباب الكبير أو الصغير انظروا إلى العظماء ".