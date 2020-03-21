أليجري مرشح لتولي المهمة الفنية لباريس سان جيرمان

دخل ماسيميليانو أليجري، المدير الفني السابق ليوفنتوس، دائرة إهتمامات إدارة باريس سان جيرمان الفرنسي، لتولي المسئولية الفنية للفريق بالفترة المقبلة.

وقال موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي أن إدارة باريس

سان جيرمان تسعى للتعاقد مع أليجري لتولي المهمة الفنية للفريق الباريسي، خلفًا للمدير الفني توماس توخيل".

وأوضح الموقع أن تأهل باريس سان جيرمان لربع نهائي دوري أبطال أوروبا، لم يشفع لتوخيل ليستمر في مهمته الفنية، خاصة في ظل عدم قناعة الإدارة بأداء الفريق.

وكان الألماني توخيل تولى إدارة باريس سان جيرمان في صيف 2018، خلفًا لأوناي إيمري.