الجيوشي يسلم اتحاد الجامعات تقريري بطولتي الالعاب الإلكترونية والملاحة الرياضية

سلم الدكتور هشام الجيوشي السكرتير العام للاتحاد الرياضي للجامعات تقريرين عن نتائج وترتيب الجامعات خلال بطولتي الالعاب الإلكترونية والملاحة الرياضية عن النسخة ٤٧ من الدورة الرياضية للجامعات المصرية، وذلك الى مجلس ادارة

الاتحاد برئاسة الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وكانت جامعة المنوفية قد توجت ببطولة الالعاب الإلكترونية بعد منافسة ساخنة مع

جامعة ٦ اكتوبر التي جاءت في المركز الثاني، في حين جاءت جامعة حلوان في المركز الثالث.

كما فازت جامعة حلوان بالمركز الاول في بطولة الملاحة الرياضية بعد منافسة شرسة مع جامعة قناة السويس التي جاءت في المركز الثاني وجامعة المنوفية التي حلت ثالثًا.