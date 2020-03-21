زي النهاردة.. منتخب مصر يتوج ببطولة كأس الأمم الأفريقية للمرة الثالثة

يشهد اليوم السبت، ذكرى تتويج منتخب مصر ببطولة كأس الأمم الافريقية للمرة الثالثة في تاريخه، حينما حقق البطولة في 21 مارس عام 1986.

وجمع استاد القاهرة الدولي بين منتخبي مصر والكاميرون في المباراة النهائية التي

أنتهت بالتعادل السلبي وأنتهت لصالح منتخبا الوطني بركلات الترجيح بخمسة أهداف مقابل أربعة .

وبدأ المنتخب الوطني المباراة بتشكيل يضم كلًا من ..

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ثابت البطل في حراسة المرمى، أشرف قاسم، محمد عمر، حمادة صدقي، ربيع ياسين، علي شحاته، مجدي عبدالغني، مصطفى عبده، جمال عبدالحميد، طاهر أبوزيد، محمود الخطيب .

بينما دخل بدلاء كلًا من .. طارق يحيي وعلاء ميهوب .

وكان الإنجليزي مايك سميث يتولى في ذلك الوقت الإدارة الفنية لمنتخب الفراعنة .