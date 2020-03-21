المقاولون العرب يقرر مد إجازة اللاعبين

قرر الجهاز الفني بنادي المقاولون العرب، بقيادة عماد النحاس المدير الفني للفريق، مد فترة إجازة لاعبيه حتى يوم الاثنين المقبل، وسط استمرار تعليق النشاطالرياضي في مصر تخوفا من انتشار فيروس كورونا.
وكان من المقرر أن يستأنف المقاولون تدريباته اليوم السبت علىملعبه بالجبل الأخضر، لكن فضل الجهاز الفني للفريق منح اللاعبين راحة إضافية حرصاً على سلامتهم في ظل الظروف الحالية.
ويحتل المقاولون ، المركز الثاني برصيد ٣٣ نقطة، خلف الأهلي متصدر برصيد ٤٩ نقطة.
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