المقاولون العرب يقرر مد إجازة اللاعبين

قرر الجهاز الفني بنادي المقاولون العرب، بقيادة عماد النحاس المدير الفني للفريق، مد فترة إجازة لاعبيه حتى يوم الاثنين المقبل، وسط استمرار تعليق النشاط

الرياضي في مصر تخوفا من انتشار فيروس كورونا

وكان من المقرر أن يستأنف المقاولون تدريباته اليوم السبت على

ملعبه بالجبل الأخضر، لكن فضل الجهاز الفني للفريق منح اللاعبين راحة إضافية حرصاً على سلامتهم في ظل الظروف الحالية.

ويحتل المقاولون ، المركز الثاني برصيد ٣٣ نقطة، خلف الأهلي متصدر برصيد ٤٩ نقطة.