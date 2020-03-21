ألابا معروض على برشلونة .. وبايرن ميونخ يُرحب بالصفقة

لطالما كان “ديفيد ألابا” حلمًا محظورًا على فريق برشلونة، حيث حاولوا التوقيع معه في 2018، ومرة ​​أخرى في الصيف الماضي، ولكن بايرن ميونيخ رفض دائمًا التفاوض.

الآن، وضع ألابا المكابح على تجديد العقد مع الفريق البافاري، حيث ينتهي التعاقد في عام 2021، لذلك ، يبدو أن بايرن قد يكون جاهزًا للاستفادة منه بدلاً من خسارته مجانًا في غضون 15 شهرًا.

يدرك برشلونة وفق مصادر صحيفة “سبورت” أنه كان هناك اتصال من ممثلي ألابا، ولكن لا يرى أن الصفقة قابلة للتطبيق ما لم يقبل النمساوي خفض أجره ، وهو أمر لا يخطر على باله في الوقت الحالي، حيث يتحصل على راتب قيمته 8 ملايين يورو سنويًا.

وتواجد والد ألابا “جورج” في مكاتب برشلونة عدة مرات في السنوات الأخيرة، لكن الاتفاق مع بايرن لم يكن ممكنًا أبدًا، في ظل تمسك بطل ألمانيا بخدمات مدافعهم السريع.

وسوف تبقى الصفقة مفتوحة حتى نهاية سوق انتقالات 2020، أو تجديد عقد اللاعب في أليانز آرينا، بعدما تحول للاعب قلب دفاع رفقة المدرب الجديد فليك، الذي يعتمد على الشاب المتألق “ألفونسو ديفيز” في مركز الظهير الأيسر.