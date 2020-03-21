ريال مدريد يقرر تجديد عقد لاعبه المعار إلى بوروسيا دورتموند

يرغب “فلورنتينو بيريز” رئيس ريال مدريد، في تمديد عقد اللاعب “أشرف حكيمي” المعار حاليًا إلى صفوف “بوروسيا دورتموند” الألماني.

وكان حكيمي قد أنتقل إلى دورتموند على سبيل الإعارة لمدة موسمين، في الميركاتو الصيفي 2018، بعدما قرر “زيدان” المدير الفني للفريق وقتها الإعتماد على “داني كارفخال” و”ناتشو” في مركز الرواق الأيمن.

ويستعد اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا إلى العودة إلى ريال مدريد مع نهاية هذا الصيف. بعد ما قدم اداءًا مبهرًا مع الجراد الأصفر، وأثبت أحقيته في ان يكون واحد من أفضل الأظهره في أوروبا، لينال إعجاب “فلورنتينو بيريز”، الذي طالب بسرعة تجديد عقد اللاعب.

ووفقًا للمعلومات التي سربها “نيكولو شيرا” الصحفي الإيطالي على حسابه على “تويتر”، أن “بيريز” طالب بسرعة تجديد عقد أشرف حكيمي فور عودته إلى ريال مدريد، وسيقدم رئيس النادي الإسباني عقد جديدًا للاعب ليربطه بالفريق الملكي حتى عام 2025.

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وينتهي عقد حكيمي الحالي مع “لوس بلانكوس“، في عام 2021، ولكن مسؤولي الفريق أرادو تجديد العقد في الوقت الحالي من أجل إقناعه في البقاء لأطول فترة ممكنه.

وكان الدولي المغربي قد أكد في وقت سابق، على رغبته في تحقيق حلمه باللعب لريال مدريد، ولكن لو كانت فرصة المشاركة ضعيفة سيبحث عن مكان آخر، لأنه لا يريد الجلوس على دكة البدلاء من أجل مواصلة تطوره.

يذكر أن حكيمي خاض 65 مباراة في جميع المسابقات خلال فترة إعارته مع بوروسيا دورتموند، ساهم خلالهم في تسجيل 27 هدف، حيث سجل 10 أهداف وقدم 17 تمريرة حاسمة، ونجح في تحقق لقب وحيد “كأس السوبر الألماني”.