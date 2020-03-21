فيروس كورونا: رئيس رابطة الدوري المكسيكي يصاب بـ”كوفيد 19″

انضم رئيس رابطة الدوري المكسيكي “إنريكي بونيلا” إلى قائمة طويلة من الأشخاص حول العالم الذين تم تأكيد إصابتهم بفيروس “كورونا“.

واندلعت الأخبار في الأواسط المكسيكية ليلة الجمعة، بعد أن أصدرت الرابطة بيانًا يؤكد أنه تم عزله على الفور لمنع الفيروس من الانتشار إلى أعضاء آخرين في الدوري المكسيكي.

وكانت أول حالة تم الإبلاغ عنها بين رؤساء الدوري هي إصابة “ألبرتو ماريرو” رئيس أتلتيكو سان لويس، بعد رحلته إلى إسبانيا.

وجاء البيان على النحو التالي “نود أن نبلغ الجميع أنه بعد عدة اختبارات تمكنا من التأكد من أن رئيسنا إنريكي بونيلا كانت فحوصاته إيجابية للفيروس، ولم تظهر أعراض الكورونا الأولية حتى الآن، لقد تم عزل بونيلا وهو في الحجر الصحي لمنع الفيروس من الانتشار “.