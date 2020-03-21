رياضة | عاجل - الأهلي يقرر إغلاق فروعه الثلاثة ويعلق تدريبات فريق الكرة حتى نهاية مارس

ويقوم المجلس بإعادة تقييم الأمور ثانيًة في نهاية الشهر الحالي؛ لكن يبقى المعيار في ذلك هو الحفاظ على سلامة كل المواطنين في جميع الأوقات.



جاء هذا القرار بعد المشاورات المكثفة التي أجراها اليوم محمود الخطيب مع أعضاء المجلس، وعقد أكثر من اجتماع بالإدارة التنفيذية، وقبلها اجتمع مع رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم؛ لاستمرار تعليق تدريبات الفريق لحماية اللاعبين والجهاز الفني وكل العاملين، وهو ما حرص عليه رئيس الأهلي مع قطاع النشاط الرياضي وبقية قطاعات النادي بفروعه الثلاثة ، وتم الانتهاء إلى القرار المشار إليه، والذي يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات الاحترازية التي سبق واتخذها مجلس الإدارة منذ بداية الأزمة للحفاظ على الصحة العامة لكل الأفراد.

