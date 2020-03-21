رياضة | بعد رحيله عن الأهلي.. إكرامي يوثق عقوده مع بيراميز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد رحيله عن الأهلي.. إكرامي يوثق عقوده مع بيراميز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
توصل شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأول بالنادي الأهلي لاتفاق مع لجنة التخطيط بالنادي أمس لاتفاق يقضي برحيله بنهاية الموسم الجاري، بعدما أكد على رغبته في المشاركة في المباريات.
وأبلغ إكرامي مسؤلو نادي بيراميدز بتفعيل العقد الذي وقعه منذ فترة، ليكون قد حسم خطوته المستقبلية بشكل نهائي.
وكان إكرامي وضع بندًا في عقده مع بيراميدز الذي أبرمه قبل عدة أسابيع، يقضي بعدم تفعيله إلا بعد حسم موقفه مع الأهلي.
جدير بالذكر أن إكرامي وقع لبيراميدز على عقد مدته ثلاثة مواسم مقابل ٤٥ مليون جنيه بواقع ١٥ مليون في الموسم الواحد.