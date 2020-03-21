رياضة | عاجل.. حسام عاشور يحسم مصيره بعد رحيله عن الأهلي

يسعى حسام عاشور قائد الفريق الأول بالنادي الأهلي كافة الاحتمالات في الفترة الحالية خاصة بعد إخطاره رسميًا بعدم حاجة المدير الفني السويسري رينيه فايلر لخدماته في الموسم المقبل.

ومن المقرر أن يحسم عاشور قراره خلال الأسابيع المقبلة، على أن يخطر به إدارة النادي أو بالأحرى إبلاغ لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح وعضوية زكريا ناصف وخالد بيبو.



الخيارات المطروحة أمام عاشور معروفة ومحددة وهي إما الاعتزال نهاية الموسم مع الاستفادة من عرض النادي له بإقامة مباراة اعتزال كبيرة وكذلك العمل في قناة النادي ، وإما الانتقال إلى أحد الأندية واستكمال مشواره مع الساحرة المستديرة.

جدير بالذكر أن لجنة التخطيط بالنادي الأهلي قد أخطرت عاشور بعدم رغبة رينيه فايلر في استمراره مع الفريق، حيث عرضت عليه إقامة مباراة اعتزال والتكفل بكافة مصاريف سفره للمعايشة والدراسة بالأندية الأوروبية لتأهيله فنيًّا أو إداريًّا حسبما يقرر.