رياضة | طارق العشري يستغني عن نجم المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طارق العشري يستغني عن نجم المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي بقيادة طارق العشري، على رحيل نجم الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وعقد العشري جلسة مع مجلس المصري، بالأيام الماضية لتحديد طلباته الصيفية، استعدادًا لمنافسات دوري الموسم الجديد.

وطالب العشري، برحيل الإيفواري شيخ موكور لاعب الفريق، وتسويقه لعدم الاحتياج إلى قدراته الفنية وعدم الاعتماد عليه بصفة أساسية خلال الفترة المقبلة.

من ناحية أخرى كلف مجلس الإدارة، بتسويق اللاعب الإيفواري، سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي بنهاية الموسم الجاري.

وأوصى العشري بقيد الفلسطيني محمد الصالح مدافع الفريق، بدلًا من موكورو لرغبته في تدعيم الخط الخلفي، بالموسم الجديد.