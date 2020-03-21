رياضة | إصابة 3 لاعبين جدد بكورونا في إنجلترا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة 3 لاعبين جدد بكورونا في إنجلترا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير إنجليزية اليوم السبت بوجود ثلاثي جديد انضم رسمياً لضحايا فيروس كورونا في إنجلترا.

وأعلن نادي بورتسموث الإنجليزي اليوم في بيان رسمي إصابة ثلاثة من لاعبيه بفيروس كورونا وهم: جيمس بولتون وشين راجيت وأندي كانون.

وظهرت عينات الثلاثي إيجابية اليوم، ليتأكد حملهم للفيروس القاتل الذي يضرب أوروبا حالياً.

وأكد النادي الذي ينافس في دوري الدرجة الثالثة "ليج وان" في بيان عبر موقعه الرسمي: "تم عزل الثلاثي بناءاً على التوجيهات المقررة لذلك من السلطات، وسيتم إتخاذ اللازم نحو علاجهم".

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وأضاف البيان: "تم إجراء جميع الفحوصات اللازمة على جميع عناصر الفريق الأول، ومازلنا في إنتظار باقي النتائج".

وكان آخر الأندية التي واجهت بورتسموث، هو فريق أرسنال الإنجليزي في دور الـ16 من بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي، والذي يدربه ميكيل أرتيتا، والذي كان مصاباً بالمرض قبل أن يتماثل للشفاء منه مؤخراً.

وينضم ثلاثي بورتسموث لثلاثي ليستر سيتي الذي لم يتم الإعلان عنهم حتى الآن، بالإضافة للاعب تشيلسي كالوم هودسون أودوي.

يذكر أن نشاط كرة القدم في إنجلترا معلق حتى يوم 30 أبريل القادم.