رياضة | قائد الأهلي مين.. ترتيب الكباتن بعد عاشور وإكرامي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قائد الأهلي مين.. ترتيب الكباتن بعد عاشور وإكرامي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، عن رحيل حسام عاشور قائد الفريق وشريف إكرامي حارس مرمى الفريق، بنهاية الموسم الجاري عقب انتهاء عقودهم.

وأكدت لجنة التخطيط أن رحيل عاشور جاء بسبب رغبة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، عدم الاستعانة بخدماته في الموسم الجديد.

كما أوضحت أن اللجنة والنادي عرضوا على عاشور اتخاذ قرار الاعتزال مع وجود امتيازات له استثنائية للحفاظ على تاريخه، إلا أن اللاعب يرفض الخروج من الملاعب.

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وتحدثت بشأن شريف إكرامي، حيث أكدت أن رحيل الحارس جاء بناءً على رغبته التي أدلى بها في وقت سابق، ورغبته في خوض تجربة جديدة.

وبرحيل عاشور و إكرامي، يتسأل بعض الجماهير عن القائد في الأهلي بعد رحيل الثنائي، خلال المرحلة المقبلة وترتيبهم.

ويعتبر أحمد فتحي هو القائد الأول بعد الثنائي، على أن يليه محمد الشناوي ثم سعد سمير ويليهم أيمن أشرف ووليد سليمان ثم رامي ربيعة، بالترتيب.