رياضة | برشلونة في طريقه للاستغناء عن 7 نجوم

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يسعى نادي برشلونة الإسباني للاستغناء عن 7 نجوم دفعة واحدة خلال الميركاتو الصيفي بسبب الرغبة في عدم استمرارهم بقرار من كيكي سيتين المدير الفني للفريق.

أكدت شبكة ديفنسا سنترال الإسبانية أن برشلونة يخطط للتخلص من 7 لاعبين على رأسهم المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي و الظهير البرتغالي نيلسون سيميدو.

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وأوضحت أن القائمة تضم أيضًا إيفان راكيتيتش والتشيلي أرتورو فيدال والفرنسي عثمان ديمبيلي والبرازيلي فيليبي كوتينيو والتركي أردا توران.