رياضة | ثلاثي يوفنتوس تحت التهديد من فيروس كورونا

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يخضع كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي لحجر صحي أطول من زملائه الآخرين المتواجدين حاليًا في إيطاليا.

كشف موقع "توتو ميركاتو" أن الحجر الصحي الإلزامي سيكون في انتظار رونالدو رفقة 3 من لاعبي اليوفي وهم جونزالو هيجواين وميراليم بيانيتش وسامي خضيرة، الذين سافروا خارج إيطاليا في الأيام القليلة الماضية.

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وكان رونالدو قد غادر إيطاليا متجهًا إلى البرتغال، في الأسابيع الماضية، للاطمئنان على والدته، وظل هناك خوفًا من تفشي فيروس كورونا الذي ضرب إيطاليا بقوة.

ولفت إلى أن قرار الحكومة الإيطالية لمكافحة فيروس كورونا، ينص على أنه يجب على العائدين من الخارج، دخول حجر صحي إلزامي لمدة 14 يومًا.