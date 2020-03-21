رياضة | لجنة التخطيط توصي بعودة نجم الأهلي المعار بالموسم الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لجنة التخطيط توصي بعودة نجم الأهلي المعار بالموسم الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوصت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح، عودة نجم الفريق الأول لكرة القدم والمعار إلى صفوف الجونة، بنهاية الموسم الجاري.

وطالبت لجنة التخطيط، بضرورة عدم تجديد إعارة أكرم توفيق لاعب الوسط إلى الجونة، والعودة لتمثيل الفريق بقميصه، بعدما ظهر بمستوى مميز وأثبت جدارته في إرتداء قميص الأهلي، مجددًا.

وكان نادي الجونة، طالب إستمرار توفيق لمدة موسم آخر، حيث تنتهي إعارته بنهاية الموسم الجاري، إلا أن الأهلي يرفض إستمراره خارج أسواره.

ويسعى الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر، لإيجاد حلول في وسط الملعب خاصةً بعدما تم الإعلان عن رحيل حسام عاشور قائد الفريق، مع بداية الموسم الجديد.

وشارك أكرم توفيق مع المنتخب الوطني الأولمبي، في بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا والتي نظمتها مصر منتصف العام الماضي وفاز بلقبها للمرة الأولى في تاريخه وتأهل لأولمبياد طوكيو 2020.