رياضة | نادى الزهور يقرر غلق فرع مدينة نصر والتجمع الخامس حتى ١ ابريل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نادى الزهور يقرر غلق فرع مدينة نصر والتجمع الخامس حتى ١ ابريل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر مجلس إدارة نادى الزهور برئاسة الدكتور محمد الدمرداش غلق النادى بفرعيه بمدينة نصر والتجمع الخامس اعتبارا من الأحد ٢٢ مارس حتى ١ أبريل مع إجراء عملية تعقيم كاملة لجميع منشآت النادى فى فرعيه بمدينة نصر والتجمع الخامس حفاظا على سلامة أعضاء الجمعية العمومية والعاملين بالنادى خوفا من انتشار فيروس كورونا الخطير.

من جانبه أصدر الدكتور محمد الدمرداش تعليمات صارمة على الإدارة التنفيذية بفرعى النادى بتكثيف رئيس الزهور عملية التطهير والتعقيم بمعاونة الإدارة التنفيذية، التى سوف تستمر على مدار الأسبوعين المقبلين.

كان مجلس إدارة نادى الزهور قد أصدر بيانا جاء نصه: "نظرا للـظروف التي تـمـر بها الـبـلاد ،

Advertisements

فقد قرر مجلس الإدارة ولمدة أسبـوعـين تعليق كافة منافسات وتدريبات الفرق والأكاديميات والمدارس الرياضية ، وغلق مختلف الصالات والقاعات والجيمانيزيوم وحمامات السباحة وغرف خلع الملابس، والسماح بالتواجد فقط في الحدائق المفـتوحه بالمقـر الرئيسي وفرع التجمع الخامس، وذلك حتي إشعار أخر.

مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتطهير الشامل لمرافق النادي بمدينة نصر والتجمع الخامس.

تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء المصري ووزارة الشباب والرياضة بتعليق الأنشطة الرياضية في جمهورية مصر العربية لمدة خمسة عشر يومًا كأحد الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” ، قرر مجلس إدارة نادى الزهور تعليق كافة الأنشطة الرياضية والتدريبات لكافة فرق قطاع الناشئين والمدارس والأكاديميات الرياضية للألعاب المختلفة بمقر النادي بمدينة نصر والتجمع الخامس