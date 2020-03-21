الامارات | رابطة المحترفين تفعل نظام العمل عن بعد اعتبارا من الاحد

شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة المحترفين تفعل نظام العمل عن بعد اعتبارا من الاحد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت رابطة المحرفين الإماراتية لكرة القدم أنه تماشياً مع الأوضاع الراهنة وحرصاً على سلامة الجميع من موظفين، متعاملين وغيرهم، فقد قررت الرابطة البدء رسميا في تطبيق "العمل عن بعد" اعتبارا من يوم غد الأحد 22 مارس الجاري.

وكانت الرابطة بناء على قرار مجلس الإدارة، قد بدأت تجربة نظام "العمل عن بعد" على مدار الأسبوع الماضي لضمان سير العمل على النحو المطلوب وبدون أي عراقيل، من خلال استخدام التقنيات والبرامج المختصة في ذلك والتي تتيح إجراء الاجتماعات، المناقشات، المتابعات، التواصل وكافة الإجراءات اللازمة للتأكد من ضمان تنفيذ سير العمل وتنفيذ المهام بشكل سلس وحسب الجودة والاحترافية المطلوبة لتحقيق النتائج المرجوة.

وفي هذا الصدد قال رئيس رابطة المحترفين عبد الله ناصر الجنيبي في بيان صحافي " عملنا في الفترة الماضية على إتمام جميع الخدمات لدى الرابطة، لتوفير بيئة عمل تواكب المستجدات الحالية وتؤمن سبل الوقاية لكل العاملين معنا في المنظومة، فمن خلال تطبيق "العمل عن بعد"، لن يكون هناك أي تأثير سلبي على المسؤوليات والمهام التي نقوم بها، فقد اعتمدنا على التقنيات الحديثة للتواصل مع شركائنا من مختلف الجهات، وأثبتت التجربة التي قمنا بها خلال الأسبوع الماضي فعالية النظام المستخدم".".