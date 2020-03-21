شكرا لقرائتكم خبر عن تجديد عقد «ميسي» أولوية برشلونة.. واللاعب يفضل عدم السير على خطى «إنييستا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وضع نادي برشلونة الإسباني تجديد عقد قائده الأرجنتيني ليونيل ميسي على رأس أولوياته خلال المرحلة القادمة، إذ ينتهي عقده في يونيو من العام القادم.

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وأوضحت صحيفة «آس» الإسبانية أنه ورغم تبقي عام وبضعة أشهر في عقد اللاعب، إلا أن بند في عقده يسمح له بالرحيل عن النادي بداية من يونيو القادم.

وكان «ميسي» قد عبر في أكثر من ظهور إعلامي عن سعادته في برشلونة ورغبته في البقاء داخل قلعة كامب نو، فيما يبدو رئيس البلوجرانا جوسيب بارتوميو مهتمًا بفتح باب المفاوضات مع اللاعب.

وأشارت الصحيفة إلى أن النجم الأرجنتيني الآن يفضل التوقيع مع فريقه على عقد يمتد لعام واحد مع إمكانية التجديد عام بعام، عوضًا عن التوقيع على عقد مدى الحياة كما فعل سابقًا زميله السابق أندريس إنييستا.