شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الأولمبية النرويجية تنصح بعدم إقامة «طوكيو 2020» قبل السيطرة على كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالبت اللجنة الأولمبية النرويجية بعدم إقامة دورة الألعاب الأولمبية «طوكيو 2020»، والمقرر انطلاقها في 24 يوليو القادم، قبل السيطرة على وباء كورونا عالميًا.

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وأوضحت اللجنة في خطاب أرسلته، أمس الجمعة، إلى رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ: «اقتراحنا الواضح هو عدم إقامة دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو قبل السيطة الكاملة على فيروس كورونا على مستوى العالم».

وأضافت: «نتفهم ونحترم أن الوضع بالفعل معقد للغاية بالنسبة للسلطات الصحية اليابانية واللجنة المنظمة للألعاب الأولمبية وكذلك اللجنة الأولمبية الدولية».

وتابعت في خطابها: «نثق في أن نصيحة فريق عمل طوكيو 2020 تحمل أعلى الدرجات الصحية وتضع آمان جميع الرياضيين كأولوية شاملة».