شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الأولمبية النرويجية تنصح بعدم إقامة «طوكيو 2020» قبل السيطرة على كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالبت اللجنة الأولمبية النرويجية بعدم إقامة دورة الألعاب الأولمبية «طوكيو 2020»، والمقرر انطلاقها في 24 يوليو القادم، قبل السيطرة على وباء كورونا عالميًا.
وأوضحت اللجنة في خطاب أرسلته، أمس الجمعة، إلى رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ: «اقتراحنا الواضح هو عدم إقامة دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو قبل السيطة الكاملة على فيروس كورونا على مستوى العالم».
وأضافت: «نتفهم ونحترم أن الوضع بالفعل معقد للغاية بالنسبة للسلطات الصحية اليابانية واللجنة المنظمة للألعاب الأولمبية وكذلك اللجنة الأولمبية الدولية».
وتابعت في خطابها: «نثق في أن نصيحة فريق عمل طوكيو 2020 تحمل أعلى الدرجات الصحية وتضع آمان جميع الرياضيين كأولوية شاملة».
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