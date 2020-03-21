شكرا لقرائتكم خبر عن يونايتد وسيتي يتعاونان في مساعدة بنوك الطعام بمانشستر خلال أزمة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعاون قطبا الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، وتبرعا بمبلغ 100 ألف جنيه إسترليني (117 ألف دولار) لمساعدة ودعم بنوك الطعام الموجودة في مدينتهم خلال أزمة وباء كورونا.

واستجابة لمبادرة أطلقها مشجعو الفريقين قرر كل فريق تقديم 500 ألف جنيه إسترليني لصالح صندوق تراسيل الذي يقدم الدعم لأكثر من 1200 بنك للطعام في المدينة.

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وقال بيان مشترك للناديين اليوم السبت «نحن فخورون بالدور الذي يلعبه جمهورنا في مساعدة بنوك الطعام المحلية ونحن ندرك الصعوبة التي من المتوقع أن تواجهها هذه الهيئات الخيرية بسبب تأثير فيروس كورونا.»

وأضاف البيان «وفي ظل التحديات التي يواجهها مجتمعنا فإنه يسعدنا أن نتكاتف مع جماهير مشجعينا لمساعدة أعضاء مجتمعنا الضعفاء ضمن مدينة موحدة.»

وستعوض هذه المساعدات المالية كميات الطعام التي اعتاد الناديان تقديمها لبنوك الطعام خلال أيام مبارياتهما.

وتوقفت بطولات كرة القدم في انجلترا حتى نهاية إبريل نيسان المقبل على الأقل بسبب مخاطر تفشي الفيروس.