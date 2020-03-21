شكرا لقرائتكم خبر عن نبيل دونجا يعلن تجديد تعاقده مع بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نبيل عماد دونجا، لاعب خط وسط نادي بيراميدز، تجديد تعاقده مع النادي لأربع سنوات مقبلة. وقال دونجا، في تصريحات تلفزيونية على قناة «أون تايم»، إنه مستمر في النادي خلال الفترة المقبلة، عقب الأنباء التي ترددت بشأن رحيله بعد نهاية الموسم.

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