هاميلتون يؤكدها: لست مصاباً بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 مارس 2020

نفى بطل العالم لسباقات سيارات ​فورمولا وان​، السائق البريطاني لفريق ​مرسيدس​، ​لويس هاميلتون​ عبر صفحته الرسمية الخاصة في مواقع التواصل الإجتماعي "تويتر" حقيقية الإشاعات عن إصابته بفيروس "كوفيد-19" مؤكداً أنه في صحة جيدة ويتدرب مرتين في اليوم.



وقال هاميلتون في رسالة صغيرة ما يلي:"مرحبًا، آمل أن تكون لديكم جميعا أفكارا إيجابية وأن تكونوا بصحة جيدة، لقد كانت هناك بعض التكهنات حول صحتي بعدما شاركت في فعاليات كان بها شخصان جاءت فحوصاتهما إيجابية لفيروس كورون، لكنني أريدكم أن تعلمون أنني بخير، أشعر أنني بصحة جيدة وأتدرب مرتين في اليوم، كما انه لم تظهر علي أي أعراض، وقد مر 17 يوما منذ أن رأيت صوفي وإدريس، وكنت على اتصال مع إدريس ويسعدني معرفة أنه بخير. تحدثت أيضا مع طبيبي الذي تفقد ما إذا كان الاختبار ضروريا، لكن الحقيقة هي أن هناك عددا محدودا من الفحوصات المتاحة وهناك أشخاص يحتاجون إليها أكثر مني، لا سيما وأنه لم تظهر علي أي أعراض".

يذكر أنه قبل سبعة عشر يومًا، كان لويس هاميلتون على تواصل مباشر مع كل من الممثل إدريس إلباوزوجته صوفي اللذان أظهرا نتائج إيجابية لفيروس ​كورونا​.