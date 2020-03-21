والدة رونالدو تغادر المستشفى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 مارس 2020

أعلنت والدة النجم البرتغالي ​كريستيانو رونالدو​ مغادرتها المستشفى، بعد أن دخلت قبل حوالي 20 يوما، إثر تعرضها لسكتة دماغية.



ونقلت صحيفة كوريري ديلو سبورت الايطالية ما قالته والدة رونالدو صاحبة الـ65 عاما في تصريحات عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "لقد إعتقدت أنني لن أخرج، لكن ها أنا خرجت ببطئ، بلطف، بهدء وبسلام في قلبي، كنت أثق بالله أن كل شيء سيسير على ما يرام، شكرا لكل من دعمني في هذه المحنة، شكرا لعائلتي المُحبّة، لقد منحتموني القوة، كما أطلب من الجميع أن يبقوا في المنزل".