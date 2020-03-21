شكرا لقرائتكم خالد جلال: الحفاظ على صحة المصريين أهم من الكرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال خالد جلال، المدير الفنى لنادى مصر، إنه ليس سعيد بالجلوس فى المنزل، إلا إنه يطالب بالالتزام بها خلال التوقيت الحالى من أجل الحفاظ على الصحة العامة تجنباً لانتشار فيروس كورونا.

وتابع خالد جلال لـ"الخليج 365"، إن قراره بالاتفاق مع إدارة نادى مصر، بتجميد تدريبات الفريق حفاظا على صحة الجميع داخل النادى فى إطار تحمل المسؤولية التى تقتضى بذلك الأمر فى الوقت الحالى خاصة إنه يرى إن الصحة العامة والحفاظ على سلامة اللاعبين وجميع العاملين فى منظومة النادى أهم من كرة القدم.

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وناشد المدير الفنى لنادى مصر، الجميع، بالالتزام فى الوقت الحالى بكافة التعليمات الصادرة بشأن تجنب انتشار فيروس كورونا، مشددا إنه ليس سعيد بالجلوس فى المنزل ولكن تفضيل المصلحة العامة فى الوقت الحالى أفضل من النظر إلى أية أمور أخرى على أن يتم انتظار القرار الخاص بالنشاط الرياضى الذى تم تعليقه لنهاية الشهر ثم تحديد بعد ذلك خريطة الاستعدادات الخاصة بالفريق.

وأعلن نادى مصر عن تعليق تدريبات الفريق الأول و جميع فرق قطاعات الناشئين إلى يوم 15 أبريل القادم من أجل الحد من إنتشار فيروس كورونا واستقر خالد جلال المدير الفني لفريق نادى مصر على منح لاعبيه راحة سلبية طوال الفترة الحالية، تنفيذا للإجراءات الصادرة الخاصة بتجنب انتشار فيروس كورونا، بعدما أصدر اتحاد الكرة بيان رسمي بتعليق النشاط الكروي لمدة 15 يوما في مصر.

وأصدرت الاتحادات الرياضية بيانا رسميا بتعليق النشاط الكروى لمدة 15 يوما فى مصر، بناءً على تعليمات مجلس الوزراء ووزارة الشباب والرياضة وبعد الاطلاع على توصيات اللجنة الطبية بالاتحاد المصرى لكرة القدم.