شكرا لقرائتكم فتحي مبروك يبحث مع مدربى ناشئين الأهلي تطورات فترة توقف النشاط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد فتحي مبروك، مدير قطاع الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي اجتماعاً اليوم السبت مع مدربي القطاع والإداريين والأطباء؛ للحديث عن تطورات الفترة الحالية، في ظل توقف النشاط الرياضي بقرار من مجلس الوزراء، لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

قال فتحي مبروك إن الاجتماع عُقد للحصول على تقارير شاملة عن كافة لاعبي القطاع، وما قدموه خلال الموسم الحالي، وذلك في ظل احتمالية عدم اكتمال الموسم الرياضي، بحيث يكون هناك تقييم فني شامل عن جميع اللاعبين، قبل بدء الموسم المقبل.

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وشدد مبروك على استمرار إيقاف كافة أنشطة قطاع الناشئين حتى نهاية الشهر الحالي، ولحين صدور قرار رسمي بعودة النشاط الرياضي، مؤكداً عدم إقامة أي تدريبات، كما تم غلق الملاعب واستراحة الناشئين والجيم، مشيراً إلى أنه في حالة استئناف النشاط سيتم عمل فترة إعداد للاعبين في فترة تتراوح بين أسبوع و١٠ أيام ليستعيدوا لياقتهم البدنية قبل العودة للمباريات.

ومن جانبه أكد هشام حنفي مساعد مدير قطاع الناشئين أن المدربين يحرصون باستمرار على توجيه النصائح للاعبين بضرورة الالتزام بالتواجد في المنزل خلال الفترة الحالية؛ للحفاظ على صحتهم وصحة من حولهم، والقيام ــ قدر الإمكان ــ ببعض التدريبات البدنية الخفيفة داخل المنزل؛ للحفاظ على اللياقة البدنية.