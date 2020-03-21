شكرا لقرائتكم محمود متولى يواصل تدريباته تحت شعار "اعقلها وتوكل" .. صور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واصل محمود متولى مدافع النادى الأهلى تدريباته الانفرادية للحفاظ على لياقته البدنية، فى ظل توقف النشاط الرياضى فى مصر، بقرار من رئاسة الوزراء بهدف الحد من انتشار وباء كورونا العالمى.

ونشر متولى صوراً عبر حسابه الشخصى على إنستجرام خلال قيامه ببعض التدريبات وعلق عليها: اعقلها_وتوكل فالتوكل مرهون بالأخذ بالأسباب والسعيّ يجب أن يسبقه وعيّ.

وكان النادي الأهلي قد منح لاعبيه راحة سلبية في ظل غموض الموقف وعدم الترعب على إمكانية استئناف المسابقة من عدمه حتى الآن، وهو ما ستسفر عنه الأيام القادمة.

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محمود متولى (1)



محمود متولى (2)



محمود متولى (3)



محمود متولى (4)