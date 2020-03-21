شكرا لقرائتكم 5 مليون جنيه تمنع الزمالك من الاستثناءات فى تعديل عقود اللاعبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وضع مسؤولو الزمالك، بعض الشروط الخاصة بتعديل عقد أي لاعب بالفريق عقب قرار مجلس إدارة النادى الأبيض بتعديل عقد حازم إمام، الظهير الأيمن للفريق، بعد تمديد عقود محمود علاء مدافع الفريق مع زيادة القيمة المالية التى يحصل عليها اللاعب سنويا.

وقرر مسؤولو الزمالك، عدم تعديل عقد أي لاعب يزيد ما يحصل عليه سنويا عن 5 مليون جنيه، بعد تردد فى الفترة الأخيرة عن مطالبات بعض اللاعبين حول تعديل عقودهم خلال الفترة الجارية وحدد مسؤولو الزمالك، بعض الشروط لتعديل العقود الخاصة باللاعبين ومنها أن تكون قيمة عقد اللاعب أقل من 5 مليون جنيه سنويا، إلى جانب استحقاق ذلك اللاعب تعديل عقده وفقا للمجهودات التى يقدمها مع ناديه.

وبذلك ستكون هناك فرصة أمام الثنائى محمد عبد الغنى وعبد الله جمعة لاعبى الفريق لتعديل عقودهما بالنادى الأبيض، لتقاضيهما قيمة مالية أقل من 5 مليون جنيه سنويا إلى جانب الإشادة بمستواهم وما يقدموه مع الفريق من قبل إدارة النادى والجهاز الفنى ولكن لن يتم الالتفات لطلبات أى لاعب يحصل على أكثر من تلك القيمة المالية فى السنة الواحدة.

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وقرر مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، مد فترة غلق النادى لمدة أسبوع آخر يبدأ من اليوم الجمعة قابل للتجديد، وذلك أمام استقبال الأعضاء حرصا على صحة الجميع داخل قلعة ميت عقبة ويأتى قرار مجلس إدارة الزمالك فى إطار الإجراءات الاحترازية والتزاما بتوصيات مجلس الوزراء لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وتخفيفا للاختلاط بين الأعضاء للحفاظ على صحتهم، كما قرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، مد فترة الراحة السلبية للفريق إلى أسبوع آخر، بعدما كانت ستنتهى تلك راحة الفريق اليوم، السبت، عقب توقف النشاط الرياضى فى مصر لمدة 15 يوما.

كما قرر مجلس الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، أن يصرف لاعبو الزمالك مستحقات العقود والمكافآت الخاصة بهم غدا، الأحد، جاء ذلك بعد تعليق النشاط الرياضى فى مصر لمدة 15 يومًا، ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشى فيروس كورونا المستجد.