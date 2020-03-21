شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يدرس قيد اللاعبين الأجانب في القسم الثالث بالموسم الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تدرس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة ، الموافقة علي طلب أندية القسم الثالث بالسماح لهم مجددا بالتعاقد مع لاعبين أجانب في الموسم المقبل ، بعدما كان اتحاد الكرة قد منع هذا الأمر في المواسم الماضية واقتصر الموافقة علي أندية القسمين الاول والثاني.

اقترب مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة من إلغاء دوريات الناشئين للموسم الجارى 2019 – 2020، بسبب فيروس كورونا المنتشر فى دول العالم فى الفترة الأخيرة.

Advertisements

كشف أحمد عبد الله عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة عن قرب إلغاء بطولات الناشئين والجمهورية هذا الموسم بسبب فيروس كورنا، مؤكداً أن هذه البطولات تنافسية فقط ولا يوجد هناك أزمة حال إلغائها كما هو الحال فى بطولة الدورى للكبار بمختلف أقسامها، وذلك حفاظا على اللاعبين صغار السن، وهو ما سيتم حسمه خلال الساعات المقبلة داخل مجلس الجبلاية.

فى سياق متصل تدرس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة تقليص عدد الأندية الهابطة من القسم الثانى إلى الثالث، فى حالة استئناف النشاط الرياضى في مصر عقب قرار التعليق بناء على تعليمات مجلس الوزراء، وتتجه النية لدى اللجنة الخماسية لأن يتم تقليص عدد الأندية الهابطة من القسم الثانى إلى 2 فقط من كل مجموعة بدلا من 5 فرق كما كان مقررًا، حيث كان اتحاد الكرة يرغب في تطبيق دورى المحترفين في الموسم المقبل.