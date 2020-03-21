شكرا لقرائتكم الاتحاد الأميركي للسباحة: يجب تأجيل أولمبياد طوكيو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - طالب الاتحاد الأميركي للسباحة يوم الجمعة بتأجيل ألعاب طوكيو 2020 لمدة عام، بعد ساعات من دعوة اللجنة الأولمبية الأميركية لرياضييها بمواصلة الاستعدادات وسط تفشي فيروس كورونا.

وعبر الاتحاد الأميركي للسباحة في خطاب للجنة الأولمبية الدولية عن قلقه لينضم إلى العديد من الدعوات المتزايدة في العالم لتأجيل الألعاب.

وقال تيم هينشي رئيس الاتحاد الأميركي للسباحة في خطاب للجنة الأولمبية الأميركية "الخيار الأكثر صوابا وتحليا بالمسؤولية وضع سلامة وصحة الجميع قبل أي شيء والاعتراف بالضرر الكبير الذي تسبب فيه هذا الوباء العالمي على استعدادات الرياضيين".

وأصيب أكثر من 250 ألف شخص بالوباء الذي أودى بحياة أكثر من عشرة آلاف وتسبب في توقف المنافسات الرياضية عالميا.

ورغم الأزمة الصحية العالمية تصر اللجنة الأولمبية الدولية على إقامة الألعاب في موعدها بين 24 يوليو والتاسع من أغسطس.

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وفي وقت سابق دعت اللجنة الأولمبية الأميركية رياضييها لمواصلة التحضير للمنافسات مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية المناسبة.

وقالت سارة هيرشلاند الرئيس التنفيذي للجنة الأولمبية الأميركية إن أضرارا كبيرة لحقت بالتصفيات المؤهلة لأولمبياد طوكيو مضيفة أن اللجنة تحاول التأقلم مع الظروف استعدادا للألعاب.

وقالت هيرشلاند في مؤتمر عبر الهاتف عقب اجتماع لمجلس إدارة اللجنة الأولمبية الأميركية "نشجع كل فرد في مجتمعنا على أن يضع سلامته وسلامة من يعيشون معه أو حوله أولا والالتزام بتوصيات مسؤولي الصحة المحليين قبل كل شيء". "ندعو الرياضيين أيضا، متى كانت هناك مرافق متاحة وآمنة ويعملون في بيئة مناسبة بناء على توصيات مسؤولي الصحة، لمواصلة الاستعداد قدر الامكان للمنافسات. نعرف أن مواعيد التدريبات للرياضيين تضررت بشدة وبما أننا يجب أن نتحلى بالإبداع في التكيف مع الظروف الراهنة نطلب من الرياضيين القيام بالشيء ذاته مع وضع سلامتهم في المقام الأول".

وأقرت هيرشلاند بأن تفشي فيروس كورونا سبب ضررا بالغا لتصفيات أولمبياد طوكيو. وأضافت أنه من المرجح أن يستمر هذا الوضع.

وتابعت "تعمل فرقنا عن كثب مع كل الاتحادات الرياضية الوطنية وبقية الرياضيين في كل مجال لتحديد كيف سيتم اختيار الفرق الأولمبية ومعايير اختيار المتأهلين للألعاب".