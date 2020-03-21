أغلى 5 لاعبين في العالم.. تعرف على ترتيب محمد صلاح

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

دائما ما تصدر إحصائيات وترتيبات لنجوم العالم في كرة القدم، على فترات متلاحقة، بعد بطولات معينة أو مباريات قوية تظهر اللاعبين في لياقة ومستوى عالي وحالة من التألق.

ووفقا لما جاء في “روسيا اليوم” نقلا عن موقع “Transfermarkt” العالمي المختص في إحصائيات وأرقام كرة القدم، فقد حافظ الفرنسي كيليان مبابي، على صدارة قائمة أغلى اللاعبين في العالم.

النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي، والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة الإسباني، غابا عن قائمة الخمسة الأوائل.

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ووفقا لموقع فإن القيمة السوقية للاعب كيليان مبابي، تبلغ حاليا نحو 200 مليون يورو.

النجم الإنجليزي، رحيم ستيرلينج، لاعب وسط فريق مانشستر سيتي، وصل إلى المركز الثاني، بقيمة تفوق 160 مليون يورو، تاركا المركز الثالث في قائمة أغلى لاعبي العالم، للبرازيلي نيما ردا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان، الذي تقدر قيمته أيضا بنحو 160 مليون يورو.

نجم نادي ليفربول، الدولي السنغالي ساديو ماني جاء في المركز الرابع بقيمة تقدر بـ150 مليون يورو، متبوعا بزميله المصري محمد صلاح بقيمة قدرها 150 مليون يورو.

ليونيل ميسي احتل المركز الثامن، بقيمة تقارب 140 مليون يورو، فيما لم يتم تحديد مركز رونالدو وقيمته السوقية حاليا.