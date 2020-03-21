الشرطة الإيطالية تطارد جونزالو هيجواين بسبب كورونا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إيطالية، أن ثنائي فريق يوفنتوس متصدر الدوري الإيطالي لكرة القدم، الأرجنتيني جونزالو هيجواين والأوروجوياني رودريجو بينتانكور، هربا من الحجر الصحي.

صحيفة “لاغازيتا ديلو سبورت” الإيطالية، ذكرت أن اللاعبين هيجواين وبينتانكور غادرا إيطاليا، بعد إعلان يوفنتوس إصابة زميليهما، دانييلي روغاني والفرنسي بليز ماتويدي، بفيروس كورونا.

الصحيفة أشارت إلى أن الشرطة، أوقفت جونزالو هيجواين في مطار “كاسيل” بتورينو، أثناء صعوده مع عائلته إلى طائرة خاصة، وأظهر لهم فحصا للفيروس كانت نتيجته سلبية.

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ورغم ذلك، طلبت الشرطة منه التوجه إلى منزله والبقاء فيه واستمرار حالة الحجر الصحي الذاتي لأسبوع آخر على الأقل، نظرا لأن مدة حضانة الفيروس تمتد إلى 14 يوما.

الشرطة حاولت التحقق من صحة التحاليل التي قدمها هيجواين، عبر التواصل مع إدارة يوفنتوس، لكنهم لم ينجحوا في ذلك، ومن غير المعروف حسب صحيفة “لا ريبوبليك” الإيطالية، ما إذا كان يوفنتوس يعلم بخطة مهاجمه من الأساس، وفي النهاية نجح الأرجنتيني في الخروج من إيطاليا.

ومع تعليق حركة الطائرات بشكل كامل بين إيطاليا والأرجنتين، فإن هيجواين قام بتنظيم رحلة أولا إلى فرنسا ثم إلى إسبانيا، ومن هناك إلى أمريكا الجنوبية.

يذكر أن هيجواين نشط على شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة بناديه منذ بداية الأزمة، حيث دعا لحملة تبرع لدعم مكافحة فيروس كورونا المستجد.