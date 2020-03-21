جورجينا توجه رسالة خاصة لكريستيانو رونالدو ولوالدها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وجهت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريجيز، صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لعب وسط مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، رسالة حب وامتنان لصديقها ووالد طفلتها، وذلك بمناسبة عيد الأب، الذي يصادف الـ19 من مارس في كل عام.

جورجينا نشرت صورة لها مع رونالدو وأبنائه على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، احتفالا بهذه المناسبة.

صديقة رونالدو علقت على الصورة قائلة: “بقوتك وشجاعتك ستكون دائما بطلنا.. من خلال حمايتنا ليلا ونهارا، ستكون أنت الملاك الحارس لحظات الفرح، وستكون صديقنا الخاص، من أجل هذا الحب الكبير الذي تقدمه لنا، ستكون دائما بالنسبة لنا أهم وأفضل الرجال.. نحن نحبك”.

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جورجينا صاحبة الـ 26 عاما، شاركت صورة أخرى مع متابعيها في “إنستجرام”، وتعود الصورة لمرحلة طفولتها، حيث تظهر برفقة والدها ووالدتها وشقيقها.. وأرفقت الصورة بتعليق: “مبروك لك أنت أيضا يا أبي”.

رونالدو كان قد ارتبط بجورجينا، بعد عام من انفصاله عن صديقته الروسية السابقة، إرينا شايك، وحدث التعارف بالصدفة البحتة، أثناء تجوله في مدريد عام 2016، وذلك في وقت كانت جورجينا فيه تعمل بائعة في متجر “جوتشي”.

ولدى رونالدو 4 أطفال، 3 من أمهات ما زال البرتغالي يرفض الإفصاح عن هويتهن حتى الآن، وطفلة وحيدة من جورجينا التي تتولى رعاية الأطفال الأربعة.