وفاة لاعب إنجليزي في العزل الصحي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

توفي اللاعب بيتر ويتنجهام، لاعب فريق كارديف سيتي الإنجليزي، عن عمر يناهز 35 عاما، وذلك إثر سقوطه من السلم في منزله أثناء فترة العزل الصحي.

صحيفة “ديلي ميل” البريطانية نقلت عن الشرطة الويلزية، أن اللاعب بيتر ويتنجهام سقط على رأسه بمنزله في السابع من مارس الجاري، ونقل إلى المستشفى وبقي كل هذه الفترة تحت رقابة الأطباء، ولكنهم لم يتمكنوا من إنقاذ حياته، ليقضي نحبه.

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وتم الإعلان عن وفاة اللاعب قبل ساعات قليلة عبر الموقع الرسمي لنادي كارديف سيتي، باعتباره أسطورة لهذا الفريق وسط حزن كبير من الجماهير العاشقة للفريق، إذ يعتبر من اللاعبين القلائل الذين بقوا في صفوف النادي لمدة تزيد عن 10 سنوات.

اللاعب ويتنجهام دافع عن ألوان نادي كارديف سيتي لمدة 11 موسما منذ عام 2007، وشارك خلال هذه الفترة في 457 مباراة، وسجل فيها 96 هدفا.

كما لعب لأندية إنجليزية، مثل أستون فيلا، بيرنلي، ديربي كاونتي، وبلاكبيرن روفرز آخر ناد في مسيرته الاحترافية في الموسم (2017-2018)، ثم أعلن بعد ذلك اعتزاله كرة القدم نهائيا.