الامارات | الكشف عن حقيقة إصابة أحمد حجازي بفيروس كورونا بعد إصابة زميله

شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن حقيقة إصابة أحمد حجازي بفيروس كورونا بعد إصابة زميله والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تسببت إصابة مهاجم فريق وست بروميتش ألبيون، اللاعب تشارلي أوستن، بفيروس كورونا بحالة من الخوف داخل الجهاز الفني للمنتخب المصري بسبب تواجد المهاجم الإنجليزي لمدافع منتخب مصر أحمد حجازي.

وكان المهاجم الإنجليزي تشارلي أوستن، قد كشف عن تفاصيل إصابته بفيروس كورونا المستجد، وخضوعه لعزل صحي من قبل الأطباء.

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وقال أوستن في تصريحات لصحيفة "تيلغراف”: “درجة حرارتي ارتفعت إلى 39.7 درجة مئوية، شعرت كأن أحداً ركل دلواً من الماء فوقي، كنت أقع في الماء، خضعت لعزل صحي لمدة أسبوع تقريباً، بعد أن تم استدعاء الطبيب لي، وتعافيت الآن بشكل نهائي، وأبلغني الطبيب بأنه يمكنني العودة للاتصال بأسرتي من جديد، بداية من غد السبت".

وأكد مصدر مقرب من الجهاز الفني للمنتخب المصري ابتعاد أحمد حجازي عن الفريق منذ أسبوع مع ايقاف البطولة الإنجليزية، لكن في الوقت نفسه أكد المصدر أن الجهاز الطبي للمنتخب الوطني سيتواصل مع اللاعب للتأكد من سلامته وابتعاده عن اللاعب.