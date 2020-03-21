الامارات | تعرف إلى ترتيب محمد صلاح بين أغلى لاعبي العالم بعد أزمة كورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف إلى ترتيب محمد صلاح بين أغلى لاعبي العالم بعد أزمة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سلطت شبكة “ترانسفير ماركت” الخاصة بالإحصاءات وأسعار اللاعبين الضوء على أسعار اللاعبين على مستوى العالم وقيمتهم السوقية بعد توقف كافة البطولات الأوروبية والعالمية، بسبب تفشي فيروس كورونا، وشهدت القائمة أغلى 10 لاعبين في العالم كان من بينهم النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي.

وكان محمد صلاح قد نجح في التتويج بلقب هداف الدوري الإنجليزي موسمين متتاليين عقب انتقاله من روما الإيطالي.

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ووضعت الشبكة النجم المصري في المركز الخامس بين أغلى 10 لاعبين في الوقت الحالي بقيمة 150 مليون يورو، وتفوق النجم المصري على أفضل لاعب في العالم ليونيل ميسي، الذي حل في المركز الثامن بقيمة 140 مليون يورو، حيث تم مراعاة عمر اللاعبين في التقييم وطول الفترة في الملاعب.

وتصدر مهاجم باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا، كيليان مبابي، القائمة بقيمة 200 مليون يورو، ثم في المركز الثاني جناح مانشستر سيتي ومنتخب إنجلترا، رحيم ستيرلينغ، بقيمة 160 مليون يورو.