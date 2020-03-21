شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة ثلاثة لاعبين من بورتسموث الإنجليزي بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي بورتسموث الإنجليزي إصابة ثلاثة من لاعبيه بفيروس كورونا وهم جيمس بولتون وأندي كانون وشين راجيت، في بيان نشره صباح اليوم السبت.

وأوضح النادي في بيانه أن المرحلة الثانية من الفحوصات أثبتت إيجابية تحاليل الثلاثي، مضيفًا أنهم دخلوا جميعًا حاليًا في عزل شخصي حسب القواعد التي أوضحتها الحكومة وسيستمروا في اتباع النصائح الطبية.

وأضاف البيان أن جميع لاعبي الفريق الأول والجهاز الفني أجروا الاختبار في وقت سابق من الأسبوع الماضي، ولا يزال النادي بانتظار نتائج قرابة نصف تلك الاختبارات.